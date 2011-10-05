Рубль снова падает. Едва начав укрепляться, плохие новости из Германии, США и Греции, сломили позитивный тренд, и доллар стоит почти 32,7 рубля. Инвесторы продолжают продавать рискованные активы. В пятницу и понедельник упали основные биржевые индексы за рубежом и в России. Опять дорожает «тихая гавань» золото, дешевеет нефть, а доллар и йена – ликвидность, в форме которой утекают средства из ценных бумаг, продолжают дорожать относительно евро.
Вопрос прежний - как это влияет на повседневную жизнь? Импортные товары составляют довольно высокую долю на российском потребительском рынке. Это значит, что импортеры теперь платят больше за иностранные товары, поскольку сделки осуществляются в валюте, которая существенно подорожала. В конечном счете это отражается на потребителях - в магазинах растут цены.
Хотя, происходит это не сразу. Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция, причиной которой стало ослабление рубля, проявится не раньше начала следующего года. За прошедшую неделю, по данным Росстата, инфляция была нулевой, в целом за сентябрь цены даже снизились на 0,1%. Кроме того, Банк России активно продает валюту и покупает рубли, чтобы вернуть курс рубля к нормальным значениям.
Что делать? Как сохранить свои сбережения от инфляции? Инструментов достаточно много. Вопрос только в приемлемой для каждого степени риска. В текущей, очень нестабильной ситуации, покупка валюты, золота, ценных бумаг или паев, может быть очень рискованной. За последние полгода тренды неоднократно менялись вплоть до прямо противоположных. Человек, не обладающий специальными знаниями в финансовой области, рискует просто потерять свои сбережения.
Мы по-прежнему считаем, что сейчас банковские вклады являются оптимальным способом вложения с точки зрения риска и доходности. Вчера ЦБ опубликовал среднюю ставку по вкладам в крупнейших банках - 8,14% годовых. В некоторых банках ставки по депозитам повысились до 12% ( годовых. Инфляция в тоже время снизилась до 7,1% в годовом выражении. Это, учитывая государственные гарантии, делает вклад самым надежным способом сохранения личных средств, а, при условии выбора высокодоходного депозита, даже позволяет заработать.
Источник: Вконтакте.ру