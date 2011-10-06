Дорогие друзья!
С 30 сентября увеличены ставки по следующим вкладам: «Хорошие новости», «Только плюсы», «Только плюсы (прайм)»
Процентная ставка по вкладу «Хорошие новости» увеличена с 7% до 10% годовых.
Процентная ставка по вкладу «Только плюсы» в рублях увеличена с 10% до 12% годовых. Ставка при досрочном востребовании вклада «Только плюсы» по истечении 365 дней также увеличена с 9% до 10% годовых.
Процентная ставка по вкладу «Только плюсы (прайм)» увеличена с 10,5% до 12,5% годовых. Ставка при досрочном востребовании вклада «Только плюсы» по истечении 365 дней также увеличена с 9,5% до 10,5% годовых.
Более подробную информацию обо всех предложениях по вкладам Банка Хоум Кредит Вы сможете найти на официальном сайте Банка
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