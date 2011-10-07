ИВАН СВИТЕК В ТВОЕЙ ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

НА ДРУГОМ КОНЦЕ ПРОВОДА ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК



На днях я участвовал в жюри конкурса сотрудников контактного центра Банка Хоум Кредит «Оператор года». Задания конкурса были непростыми, большинство из них требовали от конкурсантов импровизации. Молодые талантливые ребята - участники конкурса - выкладывались на 100%, как будто это главный экзамен в их жизни. И в их повседне...вной работе требуются не просто знания, но и способность сопереживать, понимать, а иногда и предугадывать потребности клиента. А люди звонят разные… Операторы нашего контактного центра обрабатывают миллионы звонков ежемесячно. И каждый звонок – это ДИАЛОГ.

Когда будете в следующий раз звонить в контактный центр, задумайтесь: на другом конце провода живой человек.