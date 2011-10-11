Продолжая совершенствовать свои депозитные предложения, Хоум Кредит Банк обновил условия по всем вкладам. Так, по самому сбалансированному депозиту «Только плюсы» годовая ставка увеличилась с 10 до 12%. Повышена по этому продукту и ставка досрочного расторжения договора – теперь по истечении 365 дней на сумму вклада начисляются 10% (ранее 9%), а по истечении 540 дней срока вклада – 11% годовых. Данный вклад принимается в рублях на срок 24 месяца, минимальная сумма составляет 30 000 рублей.
Напомним также, что в качестве дополнительного бонуса при оформлении онлайн-заявки на депозит «Только плюсы» Банк предлагает клиентам плюс 0,5% к ставке.
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Сразу на 3% была увеличена ставка по самому демократичному вкладу «Хорошие новости», теперь на сумму своих сбережений держатели этого депозита получают 10% годовых. По данному предложению предусмотрены следующие условия: первоначальный взнос от 1000 рублей, срок – 6 месяцев, нет ограничений по времени и количеству снятий. Начисление процентов производится ежемесячно, а при досрочном прекращении действия вклада ставка не меняется.
Еще одной хорошей новостью является и то, что теперь Банк начал прием средств по этому продукту в валюте (доллары или евро) по ставке 4,5% годовых, при первоначальном взносе от 5000 долларов США или евро.
Стали привлекательнее условия и по депозиту «Большой процент» - по нему Банк увеличил ставку с 10 до 11% годовых. Параметры вклада: минимальный взнос – от 500 000 рублей, срок - 18 месяцев, возможно частичное снятие средств 1 раз в месяц до неснижаемого остатка - 500 000 рублей.
Также более выгодными стали параметры самого нового в линейке продукта - «Выбор Банки.ру», который был создан совместно с информационным порталом Banki.ru. Процентная ставка по этому депозиту теперь формируется не по принципу «8+3», а по принципу «10+3». Если раньше в первые 8 месяцев на размещенные средства начислялись проценты в размере 8% годовых, а в последующие 4 месяца к основной ставке добавлялись еще 3%, то теперь в течение 8 месяцев начисляются 10%, а в последние 4 месяца действует ставка 13% годовых. Срок депозита – 12 месяцев при минимальной сумме от 100 000 рублей.
«Сейчас, когда мы наблюдаем турбулентную ситуацию на мировых рынках, все Банки стремятся диверсифицировать базу фондирования и повышают ставки по вкладам. Мы же продолжаем тенденцию, которой придерживались в этом году в отношении последовательного улучшения условий по депозитам. В данный момент вклады физических лиц составляют 34% от общей базы фондирования Банка, и в наших планах довести эту цифру до 50%. У нас есть для этого все основания – наш депозитный портфель растет в среднем в четыре раза быстрее рынка»,
- говорит директор департамента прямых продаж Банка Хоум Кредит Ольга Шамайко. - «Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты всегда соответствовали текущим потребностям Клиентов. В текущей ситуации, когда курс рубля подвержен постоянным колебаниям, мы видим, что потребители стали все больше смотреть в сторону валютных депозитов. Понимая это, нами было принято решение о запуске вклада в долларах США и евро, который не менее привлекателен, чем наши депозиты в рублях»,
- подытожила Ольга Шамайко.