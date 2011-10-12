В экономике все по-прежнему – рубль то вверх, то вниз. Ничего нового. Сегодня простыми словами расскажем, как Банк принимает решение о выдаче кредита. Нас об этом часто спрашивают.
Хоум Кредит – массовый банк, каждую неделю мы выдаем десятки тысяч кредитов. Поэтому очень важно иметь удобную и оптимизированную систему оценки платежеспособности Клиентов. С одной стороны, мы должны выдать кредит благонадежному заемщику, а, с другой стороны, избежать риска мошенничества.
Сегодня выдача потребительских кредитов практически полностью автоматизирована. В Банке внедрена специальная система скоринга (то есть оценки), которая обрабатывает информацию о Клиенте, оценивает его потенциальную платежеспособность, и помогает кредитному специалисту принять решение о выдаче кредита. Система обрабатывает совокупность социально-демографических и экономических показателей, которые сообщает потенциальный Клиент. Эти параметры составляют портрет Клиента, который и оценивается скоринговой программой. Оценка проводится исходя из статистической информации о поведении пользователей кредитных продуктов, которая была накоплена в течение долгой истории работы Банка на рынке. В нашей базе уже больше 21 млн Клиентов, и этот колоссальный объем информации помогает нам прогнозировать поведение потребителей и выносить решение о выдаче кредита с высокой точностью.
Оценка Клиента включает в себя несколько этапов, среди которых первичная проверка подаваемых документов, оценка скоринговой системы, проверка в бюро кредитных историй, а также телефонная проверка. Кроме того, кредитный специалист проводит собственную оперативную оценку Клиента. Это необходимо для того, чтобы учесть те факторы, которые не может просчитать машина, например, психо-эмоциональное состояние Клиента или его трезвость.
Так вкратце выглядит процесс принятия решений.
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Источник: ВКонтакте.ру