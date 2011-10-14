Вчера, 13.10.2011 г., информационный портал Банки.ру подвел итоги первого розыгрыша призов по акции «Пять по двадцать пять»! Эта акция проводится для пользователей сайта, которые открыли в нашем Банке вклад «Выбор Банки.ру».
Вот имена первых пяти победителей:
Архипова Тамара Митрофановна
(Воронеж);
Бухарова Анна Викторовна
(Москва);
Войцева Надежда Талибовна
(Калининград);
Саберова Нурия Абдулхарисовна
(Москва);
Фирсов Андрей Иванович
(Санкт-Петербург).
Мы были приятно удивлены тому, что среди победителей оказалась уже известный нам пользователь сайта - Бухарова Анна. Совсем недавно Анна рассказала, как она открывала этот вклад в одном из наших офисов, опубликовав отзыв
на сайте Банки.ру. Мы задались вопросом: «А могла ли Анна предположить, что станет одним из пяти первых счастливчиков? Какие чувства переполяют ее сейчас?». Мы решили не гадать, а задать эти вопросы призеру. Вот какой ответ мы получили:
«Возвращаясь к 16 сентября (день, когда я решила открыть вклад "Банки.ру", а так же разместила отзыв на одноименном сайте), хочу сказать, что интуиция и желание быть одним из 5-ти меня не подвели. Да, один товарищ написал тогда в комментариях, что если отзыв зачтут, то я буду одним из победителей. Отзыв не зачли, и я задумалась немного, но чувствовала, что все получится! И вот все получилось! Каждый день заходила на сайт и смотрела. Утром 13 октября зашла и ничего не обнаружила, а потом стали звонить знакомые и поздравлять и спрашивать, как я это сделала, пришлось поделиться опытом!
Так как я уже давний вкладчик этого Банка (вклад мой+мамы), то хотелось положить только свои деньги. А главным критерием при выборе этого вклада стал розыгрыш 25 000 рублей!
И вот наступил этот день и объявили результаты!
Хочу сказать, что я безумно счастлива и безумно желаю приобрести наконец-то долгожданный IPad, ну или другой планшет. А с другой стороны, становится жалко, ведь и их можно отложить. Но мой любимый муж не настаивает на этом, а наоборот помогает мне в выборе планшета, точнее выбирает его без моего участия.
Все знакомые и друзья говорят, что до этого момента не верили в такие чудеса, думали, что все неправда!
Мама была очень удивлена, но обрадовалась, когда я ей сообщила, хотя до этого момента говорила, что все обман, что выигрывают не простые люди. Она у меня "старой закалки", думает, что везде обманывают, но теперь у нее мнение поменялось!
Очень жаль, что один человек может один раз выиграть! Я бы еще поучаствовала.»
Думаем, похожие мысли сейчас у всех наших победителей! Мы сердечно их поздравляем с победой!
Напоминаем: впереди еще немало розыгрышей
денежных призов от информационного портала Банки.ру.
Открывайте вклад «Выбор Банки.ру» в Банке Хоум Кредит, регистрируйтесь на сайте и участвуйте в конкурсе!
Помните, мечты обязательно сбываются, если очень верить в свои силы!