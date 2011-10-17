Банк Хоум Кредит ввел гибкие условия начисления процентов по вкладу

При открытии вклада «Хорошие новости» у Клиентов Банка Хоум Кредит теперь есть возможность выбора выплаты процентов с капитализацией или без нее.



В случае выбора способа выплаты по данному депозиту без капитализации проценты не причисляются к сумме вклада, а поступают на другой счет, связанный с вкладом. Другими словами, Клиент в этом случае ежемесячно получает доход от своего депозита на отдельный счет и может регулярно использовать эти средства на свои нужды. Кроме того, у него есть возможность выпустить дополнительную карту, с помощью которой начисленными процентами могут воспользоваться, например, родственники держателя вклада.

В качестве альтернативы Клиенту также предлагается выплата процентов с капитализацией: согласно этому условию проценты причисляются к сумме вклада, что в дальнейшем позволяет начислять проценты на проценты.



Напомним, что в этом месяцы Хоум Кредит Банк повысил ставки по всем своим депозитным продуктам. Теперь ставка по самому доходному вкладу Банка - «Только плюсы» - составляет 12%.



Вклад «Хорошие новости» является самым демократичным в линейке Хоум Кредит. По данному продукту предусмотрены следующие условия: первоначальный взнос от 1000 рублей, срок – 6 месяцев, нет ограничений по времени и количеству снятий. Проценты начисляются ежемесячно, а при досрочном прекращении действия вклада ставка не меняется. С 11 октября Банк начал прием средств по этому депозиту в валюте (доллары или евро) по ставке 4,5% годовых, при первоначальном взносе от 5000 долларов США или евро.