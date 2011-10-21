Банк Хоум Кредит и НПФ ВТБ Пенсионный фонд запускают совместную услугу

Банк Хоум Кредит и НПФ ВТБ Пенсионный фонд объявляют о начале сотрудничества: теперь в точках продаж и отделениях ХКФ-Банка можно будет оформить договор об обязательном пенсионном страховании. Первыми к проекту присоединятся точки продаж и отделения Банка в Москве и Московской области.



Отметим, что эта услуга доступна любому гражданину РФ. Для заключения договора об обязательном пенсионном страховании и перевода своих пенсионных накоплений в НПФ ВТБ Пенсионный фонд, необходимо всего два документа – паспорт и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.



«Нам приятно видеть в числе партнеров Хоум Кредит. Это современный Банк, Клиентами которого являются динамичные, прогрессивные люди» , - говорит Исполнительный директор НПФ ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская, - «Такие люди стремятся обеспечить себе комфортную жизнь не только сегодня, но и готовы создавать финансовый фундамент на долгосрочную перспективу. Пенсионные продукты нашего Фонда, уникальные клиентские сервисы и технологии отвечают строгим требованиям современности и, уверена, будут востребованы Клиентами Банка Хоум Кредит».



«Банк Хоум Кредит предоставляет своим Клиентам широкий спектр розничных финансовых услуг. Обязательное пенсионное страхование станет хорошим дополнением к продуктам и услугам, предоставляемым нашим Банком. Мы считаем, что в текущей непростой экономической ситуации особенно важно бережно и грамотно распоряжаться своими накоплениями. Мы уверены, что профессионализм менеджеров НПФ ВТБ Пенсионный фонд обеспечит хорошую доходность пенсионных накоплений нашим текущим и потенциальным Клиентам» , - прокомментировал запуск совместной услуги заместитель председателя правления Банка Хоум Кредит Юрий Андресов.



Клиентам НПФ ВТБ Пенсионный фонд круглосуточно доступны бесплатные сервисы: телефонная служба поддержки по вопросам, связанным с пенсионной тематикой и работой НПФ ВТБ Пенсионный фонд, а также электронная система контроля состояния своего пенсионного счета в «Личном кабинете» на Интернет-сайте Фонда. В настоящее время Фонд готовит инфраструктуру для предстоящих выплат накопительной части в 2012 году, и достаточно будет обратиться в офис Фонда или к одному из партнеров НПФ ВТБ Пенсионный фонд для назначения пенсии.