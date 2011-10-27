Друзья! Мы объявляем новый конкурс на нашей страничке в Твиттере
под названием «Монофоны»! Конкурс на смекалку, креативность, фантазию будет проводиться с 27.10.2011 г. по 03.11.2011 г.
Правила достаточно просты и понятны:
1. Нужно составить 1 или 2 предложения (главное – уместить свои мысли в 140 символов);
2. Все слова, кроме, конечно же, предлогов и союзов, должны начинаться с одной буквы, например: «Шла Шура по Шоссе в Шоколадной Шубе» и т.п. Предлоги и союзы могут быть любые, но при этом предложения должны быть законченными и иметь смысловую нагрузку.
3. В вашем профиле должен быть указан город проживания.
Создатель самого креативного, неожиданного и оригинального твита будет награжден призом с логотипом нашего Банка. 03.11.2011 г. жюри выберет победителя!
Желаем всем большой удачи! Ждем ваших предложений!