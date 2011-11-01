Банк Хоум Кредит запускает «неформальный» кредит наличными

Банк Хоум Кредит пополнил свою линейку кредитов наличными, запустив продукт «Без формальностей» с облегченными требованиями к пакету документов.

Для того чтобы подать заявку на получение данного кредита, Клиенту достаточно предоставить паспорт и документ, подтверждающий платежеспособность (ПТС, полис КАСКО и т.п.). Никаких дополнительных справок о доходе и занятости Банк не потребует.



При этом сумма кредита, на которую может рассчитывать Клиент и которую может потратить по своему усмотрению – до 150 000 рублей. Срок – до 36 месяцев. Решение по выдаче кредита Банк принимает в течение трех рабочих дней.



Кредит наличными «Без формальностей» запущен в отделениях Хоум Кредит Банка дирекций «Дальний Восток», «Урал» и «Центр».