В 2012 году наверняка не будет взрывного роста

Первый зампред Хоум Кредит энд Финанс Банка Дмитрий Мосолов рассказал агентству "Интерфакс-АФИ" о том, почему Банк может себе позволить повышать ставки по депозитам физических лиц с точки зрения бизнеса.



- Зампред Банка России Алексей Симановский заявил недавно, что ЦБ будет обращать пристальное внимание на Банки, предлагающие депозиты под ставку выше 10%, но при этом оговорился, что "в каждой конкретной ситуации надо разбираться". Ряд предложений ХКФ Банка по вкладам превышает эти индикативные 10% - есть депозит даже под 12% годовых. Чувствуете ли вы пристальное внимание со стороны ЦБ?



- Я думаю, это абсолютно нормально для регулятора, который мониторит ситуацию, когда что-то происходит со ставками. Сейчас ставки объективно идут наверх, практически нет Банка, который не повысил бы ставки по депозитам. И, безусловно, со стороны населения тоже чувствуется спрос на более доходные депозитные продукты. Внимание регулятора здесь совершенно естественно.

Что-то конкретно по нам сказать не могу, каких-то специальных встреч, звонков от регулятора не было, но мы всегда открыты, готовы все показать, рассказать.

Если говорить о ставке по 12%, такой вклад действительно в линейке недавно появился. Но здесь цель больше рекламная, и для того, чтобы получить ставку по этому вкладу, нужно держать деньги два года. Безусловно, сейчас люди больше готовы класть деньги на год. На два года - желающих не так много. По динамике вкладов в последние месяцы мы видим приток не под эту ставку, а на другие вклады, и средняя ставка привлечения в депозиты существенно ниже, чем 12%.



- Видимо, вы можете позволить себе привлекать средства под повышенные ставки. Какова эффективная ставка по кредитам?



- У нас есть маржа, которая позволяет отрабатывать эту ставку по депозитам, для нас это все равно выгодно.

Средняя ставка на портфель - около 44%. При этом важно подчеркнуть, что у нас очень широкий диапазон ставок по всем продуктам - и по POS-кредитам, и по кредитам наличными. Грубо говоря, можно взять кредит и под 20%, а есть продукты с более высоким риском, и там ставки выше.



- Чисто теоретически, какую стоимость привлечения средств вы можете себе позволить, чтобы это не очень сильно сказалось на темпах потребительского кредитования и не очень сильно ударило по деятельности банка? Например, если ставки вдруг взлетят до 20%, вас это не убьет?



- Я предлагаю не теоретически рассматривать ситуацию, а вернуться в прошлое. После событий 2008 года ставки по вкладам у некоторых Банков, насколько я помню, были и 15%, и 17%. Это был шок, вызванный кризисом, была довольно серьезная ситуация с девальвацией рубля, но потом все успокоилось. Нас это не убило тогда. На сегодняшний момент мы работаем по тем ставкам, которые есть.



- Есть информация, что у некоторых Банков в октябре снизились темпы роста кредитования физических лиц. Чувствуете ли вы такую тенденцию?



- По нашему Банку я могу сказать, что мы растем. В последние несколько месяцев у нас темпы роста портфеля были выше, чем в первом полугодии. Октябрь еще не закрыт, но у нас ощущение, что все движется вперед нормально и качественно. Когда отчетность будет доступна, можно будет делать первые выводы.



- Сейчас идет процесс удорожания рублевых средств. Как вы считаете, это может отразиться на процентных ставках по потребительским кредитам?



- Все очень сильно зависит от того, как дальше будет развиваться ситуация. На сегодняшний момент ставки на рынке несколько подросли - не драматически, если сравнивать с ситуацией осени 2008 года. Если все будет достаточно стабильно, я не думаю, что будут большие движения в части стоимости кредитов. А если ситуация будет развиваться по более пессимистичному сценарию, тогда, конечно, ставки вырастут на всех сторонах - и на депозитной, и на кредитной. Но драматического изменения пока не происходит.



- Ну, например, еще в августе Банки привлекали в депозиты свободные средства Минфина под четыре с чем-то процента, а сейчас почти под 8%. Довольно серьезное повышение…



- У Минфина берет деньги очень ограниченный круг Банков. Скорее, мне кажется, нужно смотреть на ставки по корпоративным кредитам - будет ли здесь какое-то увеличение. По факту уже изменилась стоимость кредитов, которые выдаются с плавающей ставкой, привязываемой к какому-нибудь бенчмарку. В рублях это MosPrime, и он объективно вырос. Опять же, вопрос, надолго ли - может быть, через полгода ставки снизятся. Мы говорим пока о краткосрочном всплеске ставок.



- Вы надеетесь, что это краткосрочная тенденция подорожание денег?



- Мы должны опираться на факты. По факту на текущий момент мы имеем дело с краткосрочным изменением ситуации на рынке - где-то с конца августа. Сказать, сколько она еще продлится, тяжело - у меня волшебного хрустального шара нет. Есть разные оценки, но мы - прагматики.



- Но ведь в стратегии развития Банка должны быть прописаны какие-то конкретные показатели, например, желаемый уровень маржи.



- На сегодняшний момент с уровнем маржи в нашем Банке не произошло ничего такого драматичного, из-за чего нужно пересматривать стратегию. Всегда есть рыночная волатильность, все отдавали себе отчет, что она будет.



- А какова в последнее время динамика по просрочке?



- С просрочкой у нас стабильно хорошая ситуация. По данным отчетности МСФО NPL в конце 2010 года у нас составлял 6,9%, в конце первого квартала 2011 года - 6,7%, в конце первого полугодия 2011 года - 6,6%. Каких-то негативных изменений в последнее время не происходило.

Риск-менеджмент - вещь, которая строится годами. Для нас очень важно принимать адекватный уровень риска. Конечно, наша бизнес-модель такая, что уровень риска, который мы на себя принимаем, выше, чем принимает на себя, например, Сбербанк, но этот уровень адекватен нашему аппетиту к риску и той марже, которую зарабатываем.



- Как вы считаете, какова будет динамика роста потребительского кредитования в следующем году? Говорят, потребители немного напуганы, опасаясь тяжелых времен.



- Если ситуация будет развиваться так же, как развивается сейчас, наверное, снижение темпов потребления неизбежно. Когда существует ситуация неопределенности в экономике, у любого рационально мыслящего человека всегда больше тенденция к накоплению, чем к потреблению. Вопрос в степени этой тенденции.

По нашим оценкам, рынок будет расти, хотя и не могу предсказать, насколько сильно он вырастет. Но наверняка не будет никакого взрывного роста рынка - он не удвоится и не вырастет на 50%. Если макроэкономическая ситуация в стране будет ухудшаться, то темпы роста рынка снизятся до 10%, а может быть и ниже, а при стабильной ситуации они ускорятся.

Мне кажется, что народ увлечен прогнозами - что будет с экономикой, с рублем, с нефтью. Этот момент сам по себе интересен, но результативность его не очень высокая. В нашем бизнесе нужно быть готовым к любому изменению макроэкономической ситуации как в ту, так и в другую сторону, разумный подход - надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Нужно реагировать на ситуацию в зависимости от того, как она развивается и тратить больше времени на адаптацию бизнес-модели к той ситуации, которая по факту сложилась, чем предсказать, что произойдет в будущем.

