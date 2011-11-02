Банк Хоум Кредит запустил кредит, который в течение 6 месяцев можно погасить без переплаты

Во всех магазинах торговой сети «ДОМО» Банк Хоум Кредит запустил новый продукт «Кредит с льготным периодом», который возможно погасить в течение полугода с переплатой 0%.



В рамках данного предложения у Клиента есть возможность выбирать самому наиболее удобный способ погашения кредита: совершать платежи в течение всего срока, но тогда на сумму долга начисляются проценты по кредиту и возникает переплата, либо погасить всю задолженность по кредиту в последний ежемесячный платеж, входящий в льготный период – в этом случае он ничего не переплачивает.

«Кредит с льготным периодом» можно оформить на любую группу товаров, за исключением мобильных телефонов. Сумма, на которую может рассчитывать Клиент – от 3000 до 100 000 рублей. Размер первоначального взноса – 10% от стоимости товара, приобретаемого в кредит.

Кредит предоставляется на срок до 36 месяцев и оформляется, как и любой другой товарный кредит Банка, всего по двум документам. Комиссия за оформление не предусмотрена.



- «Кредит с льготным периодом» предоставляет потребителю свободу выбора – или к концу шестого месяца (срок окончания льготного периода) Клиент вносит всю оставшуюся сумму задолженности по кредиту и фактически не переплачивает по кредиту, или продолжает выплачивать кредит как и ранее, не меняя график погашения и размер ежемесячного платежа. На наш взгляд такой продукт в линейке потребительских кредитов Банка будет востребован и интересен Клиентам, - комментирует запуск нового продукта директор департамента по развитию продуктов и услуг Банка Хоум Кредит Павел Беляев.