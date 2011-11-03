Банка Хоум Кредит запустил новую линейку автокредитов

Банк Хоум Кредит начал продажи новой линейки автокредитов. Клиентам Банка теперь предлагается приобретать в кредит по сниженным ставкам не только автомобили с пробегом, но и новые машины.



По кредитам на приобретение новых авто действует ставка от 16,9% годовых. Максимальная сумма займа при первоначальном взносе от 10% от стоимости машины составляет 1,5 млн. рублей. По кредитам на авто с пробегом установлена ставка от 20,9% годовых. Первоначальный взнос – от 10%, сумма – от 100 тыс. до 1,5 млн. рублей.



При этом стоит отметить, что Клиенту предоставляется свобода выбора – оформить кредит с КАСКО или без. При наличии КАСКО Клиент вправе рассчитывать на пониженную ставку.



Возможность выбора предлагается и в вопросе сроков рассмотрения заявки: заемщик сам может выбрать, готов ли он ждать решение по своей заявке до 3 дней или хочет, чтобы она была рассмотрена в течение 1-2 часов. Однако при выборе экспресс-одобрения Банк предлагает значительное преимущество - заявление рассмотрят не только в кратчайшие сроки, но и всего по двум документам.

Любой автокредит возможно оформить на срок до 48 месяцев.



«Запуск новой привлекательной линейки автокредитов – это еще один наш шаг на пути к цели стать одним из лучших розничных Банков страны. Мы разработали интересные конкурентоспособные продукты, которые помогут нам выйти в заметные игроки рынка автокредитов», - говорит Павел Беляев, директор департамента по развитию продуктов и услуг Банка Хоум Кредит.

