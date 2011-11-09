Снова победа нашей сборной!

4 ноября команда нашего Банка одержала безоговорочную победу над командой «МакКенн Эриксон» в корпоративном футбольном турнире.



Счет игры:

Хоум Кредит -- 10:2 -- МакКенн Эриксон



Наши ребята в очередной раз продемонстрировали высокий уровень игры и буквально разгромили команду "МакКенн Эриксон"!



Уже на третьей минуте матча первый гол забил бомбардир нашей команды Сергей Василенко (Специалист Отдела рекламы и управления брендом), а на восьмой минуте его начинание поддержал Мурад Абдулмуслимов (Менеджер по развитию бизнеса). В первом тайме "Хоум Кредит" забил ещё четыре мяча, оставив соперникам слабую надежду отыграться во втором. Вторую половину встречи "МакКенн Эриксон" провёл более собранно, сумев отыграть один гол. Однако забитый в наши ворота мяч команде противника не помог: спустя семь минут «Хоум Кредит» забил очередной гол. Затем "МакКенн Эриксон" сумел сократить отставание за счёт нашего автогола, но пропустив ещё три мяча, признал свое поражение со счётом 2:10.



