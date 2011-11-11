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Комментируем события в экономике и финансах.



Мир сделал еще один шаг в сторону глобализации. Россия вступила на порог ВТО. Этот путь занял почти 18 лет, и вот, в декабре, он должен завершиться.



Функции ВТО (Всемирной торговой организации) включают проведение переговоров по вопросам международной торговли между странами-участниками и контроль за выполнением достигнутых соглашений. На практике это означает то, что Россия примет единые правила мировой торговли, которых уже придерживаются большинство стран мира.



Как это отразится на нашей повседневной жизни? Присоединение к ВТО означает более благоприятный режим для ввоза иностранных товаров, в том числе, потребительских (бытовая техника, мебель, автомобили и комплектующие, да и многие другие интересные товары) по более привлекательным ценам. Именно поэтому так долго продолжались переговоры о вступлении России – правительство принимало меры для защиты наших производителей от вала дешевых иностранных товаров.



Положительные изменения в связи с этим ждут и банковский сектор – расширение предложения на потребительском рынке будет способствовать снижению общего уровня цен и замедлению инфляции. Это сделает банковские вклады еще более привлекательными, а потребительские кредиты станут более доступными.



Станислав Дужинский, аналитик Банка Хоум Кредит.



Согласно опросу Левада-Центр, проведенному в июне, почти половина россиян считают, что вступление в ВТО соответствует интересам страны. А что думаете вы? Вступление в ВТО – благо?