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Станислав Дужинский, наш аналитик, простыми словами рассуждает на тему депозитного рынка:



Сюрприз! Не смотря на то, что в прошлом месяце многие банки повысили ставки по депозитам, по итогам октября объем вкладов физических лиц в банковской системе снизился на 0,4%. Все дело в переоценке валюты – по итогам октября доллар, доля которого вместе с драгметаллами занимает чуть менее 20% в общем портфеле, упал в цене по отношению к рублю на 6,9%. Соответственно, «похудел» весь портфель в целом.



К тому же, в октябре, когда многие игроки рынка повысили ставки, банки с госучастием удерживали их на существенно более низком уровне. Учитывая, что 57,4% всех средств вкладчиков хранятся в госбанках, совсем не удивительно, что приток новых депозитов не перекрыл снижение объема из-за переоценки валюты. В ноябре, наконец, и государственные банки стали «подтягиваться» к рынку, а средневзвешенная ставка 10 банков выросла до 8,93% годовых, на 0,6 п.п. превысив значение предыдущей декады. Стабильная макроэкономическая ситуация в России (низкая инфляция, безработица и устойчивые темпы роста ВВП) в сочетании с ростом ставок делают сбережение более привлекательной альтернативой потреблению, поэтому мы ожидаем ускорение темпов прироста депозитов по итогам ноября.



Дальнейшее развитие ситуации со ставками зависит от ситуации на внутренних и внешних рынках. Если она будет оставаться стабильной, мы не ожидаем значительных изменений ставок. А если ситуация будет развиваться по боле пессимистичному сценарию, ставки вырастут и по кредитам, и по депозитам.