Дочка» PPF Group — ХКФ-Банк собирается нарастить долю вкладов населения до половины всей ресурсной базы. Кредитная организация по-прежнему не хочет использовать деньги материнской структуры в качестве основного фондирования.
Как рассказал РБК daily председатель правления кредитной организации ХКФ-Банка Иван Свитек
, доля депозитов населения в пассивах должна достигнуть 50% вместо нынешних 34%. Он напомнил, что еще в 2008 году Банк совсем не привлекал вклады, а к середине этого года депозитная база составила уже 30 млрд руб. Исходя из того что доля депозитов должна составить 50% пассивов, выходит, что ХКФ-Банку нужно привлечь от населения еще около 14 млрд руб. для достижения запланированных показателей.
Увеличение доли депозитов является одной из стратегических задач Банка, сообщил Иван Свитек
: «Депозиты — устойчивый источник фондирования, 90% из них занимают вклады физлиц
». По его словам, займы от материнской структуры сейчас практически не привлекаются. Однако некоторое взаимодействие с дочерними компаниями PPF Group у ХКФ-Банка все-таки есть: недавно он открыл кредитную линию на 400 млн крон (22 млн. долл.) от чешского PPF Banka. Также сейчас у ХКФ-Банка находятся в обращении пять выпусков облигаций на общую сумму 21 млрд руб. и один валютный выпуск на 500 млн долл.
ХКФ-Банк сейчас проводит активную политику по наращиванию депозитов, отмечает начальник аналитического отдела «ТКБ Капитал» Мария Кальварская. «Структура активов (в основном потребкредиты) позволяет Банку чуть более агрессивно привлекать депозиты за счет высоких ставок
», — отмечает г-жа Кальварская. Она полагает, что в текущих условиях делать ставку на быстрый рост депозитной базы достаточно сложно. «За эти ресурсы конкурируют и другие Банки, а в условиях нестабильной экономической ситуации и сохраняющихся рисков вряд ли следует ожидать значительного роста объемов сбережений вкладчиков
», — говорит г-жа Кальварская.
Стремление ХКФ-Банка сделать упор на вклады населения вполне понятно: у других игроков рынка потребительского кредитования доля депозитов физлиц в пассивах еще больше. Так, на 1 октября у «Русского стандарта» она составляла 60,59% (77,67 млрд. руб.), у Банка «Ренессанс Капитал» — 56,2% (21,6 млрд. руб.).
«Ранее основным источником фондирования банка являлись депозиты населения, которые на 1 ноября составляют порядка 40 млрд руб.», — только и смогли сообщить в ОТП-банке. В банке «Ренессанс Капитал» сообщили, что собираются увеличить долю вкладов в пассивах, принимая во внимание сложившуюся ситуацию на рынках капитала. «В нашем случае, когда средний срок кредитного портфеля немного превышает два года, мы можем позволить себе более высокую долю розничных депозитов — до 70—80%
», — заявила РБК daily заместитель предправления «Ренессанс Капитала» Татьяна Хондру. По ее словам, остальные пассивы банк может формировать за счет корпоративных депозитов, ссуд от финансовых институтов и привлечений на рынках капитала. В «Русском стандарте» от комментариев отказались.
Источник РБК daily