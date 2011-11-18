Дочка» PPF Group — ХКФ-Банк собирается нарастить долю вкладов населения до половины всей ресурсной базы. Кредитная организация по-прежнему не хочет использовать деньги материнской структуры в качестве основного фондирования.Как рассказал РБК daily председатель правления кредитной организации ХКФ-Банка, доля депозитов населения в пассивах должна достигнуть 50% вместо нынешних 34%. Он напомнил, что еще в 2008 году Банк совсем не привлекал вклады, а к середине этого года депозитная база составила уже 30 млрд руб. Исходя из того что доля депозитов должна составить 50% пассивов, выходит, что ХКФ-Банку нужно привлечь от населения еще около 14 млрд руб. для достижения запланированных показателей.Увеличение доли депозитов является одной из стратегических задач Банка, сообщил: «». По его словам, займы от материнской структуры сейчас практически не привлекаются. Однако некоторое взаимодействие с дочерними компаниями PPF Group у ХКФ-Банка все-таки есть: недавно он открыл кредитную линию на 400 млн крон (22 млн. долл.) от чешского PPF Banka. Также сейчас у ХКФ-Банка находятся в обращении пять выпусков облигаций на общую сумму 21 млрд руб. и один валютный выпуск на 500 млн долл.ХКФ-Банк сейчас проводит активную политику по наращиванию депозитов, отмечает начальник аналитического отдела «ТКБ Капитал» Мария Кальварская. «», — отмечает г-жа Кальварская. Она полагает, что в текущих условиях делать ставку на быстрый рост депозитной базы достаточно сложно. «», — говорит г-жа Кальварская.Стремление ХКФ-Банка сделать упор на вклады населения вполне понятно: у других игроков рынка потребительского кредитования доля депозитов физлиц в пассивах еще больше. Так, на 1 октября у «Русского стандарта» она составляла 60,59% (77,67 млрд. руб.), у Банка «Ренессанс Капитал» — 56,2% (21,6 млрд. руб.).«Ранее основным источником фондирования банка являлись депозиты населения, которые на 1 ноября составляют порядка 40 млрд руб.», — только и смогли сообщить в ОТП-банке. В банке «Ренессанс Капитал» сообщили, что собираются увеличить долю вкладов в пассивах, принимая во внимание сложившуюся ситуацию на рынках капитала. «», — заявила РБК daily заместитель предправления «Ренессанс Капитала» Татьяна Хондру. По ее словам, остальные пассивы банк может формировать за счет корпоративных депозитов, ссуд от финансовых институтов и привлечений на рынках капитала. В «Русском стандарте» от комментариев отказались.