"Закон и порядок"

Наряду со многими Банками, работающими на территории РФ, Банк Хоум Кредит также отменил мораторий на досрочное погашение кредитов. Теперь любой заемщик может досрочно погасить свой кредит,если такая необходимость возникнет. Отмена моратория действует для всех программ. Вернуть свой кредит досрочно могут как новые заемщики, так и те, кто возвращает давно взятый кредит. Закон, вносящий поправки в 809-ю и 810-ю статьи Гражданского кодекса, вступил в силу 1 ноября 2011 года. Документ позволяет заемщику-физическому лицу досрочно возвращать кредит при условии, что он уведомит об этом Банк не менее чем за 30 дней до момента погашения. Принятие закона заставило многие кредитные организации отказаться от моратория, в течение которого они запрещали возвращать займы досрочно. Закон распространяется и на те кредитные договоры, которые были заключены до его вступления в силу.



Проект Федерального закона N 162078-5 "О внесении изменений в статьи 809 и 810 части второй Гражданского кодекса РФ"



Проектом Федерального закона предполагается предоставить право заемщику-гражданину возвращать процентный займ, предоставленный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, без получения согласия займодавца, при условии его уведомления не менее чем за 30 дней. Договором может быть установлен и более короткий срок уведомления займодавца о намерении заемщика возвратить долг.



Сумма займа, предоставленного под проценты в иных случаях, может быть возвращена досрочно только с согласия займодавца.



В случае досрочного возврата займодавец имеет право на получение с заемщика процентов по договору займа, начисленных включительно до дня возврата суммы займа полностью или ее части.



Действие новых положений проекта Федерального закона предлагается распространить на правоотношения, возникшие из договоров займа, кредитных договоров, заключенных до дня вступления в силу Федерального закона.

