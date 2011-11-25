Подарочные сертификаты от клиники ГОРОДСКОЙ КУРОРТ

Все мы знаем, как сложно выбрать подарок, который будет не только оригинальным, но и действительно полезным. Такие предложения поступают от множества компаний и все они по-своему интересные. Но из года в год своим друзьям, родственникам, любимым, коллегам и бизнес-партнерам в честь любого торжества мы искренне желаем одного и того же — здоровья. Теперь Вы его сможете подарить. А упаковать крепкое здоровье лучше всего в самые приятные эмоции, которые получит дорогой Вам человек при посещении нашей клиники.



Подарочный сертификат "Городской курорт" на любые услуги (медицина, косметология, СПА, проживание в отеле) — это эксклюзивный, незабываемый и необычный подарок для избранных.



До 15 января 2012 года при оплате сертификата картой Банка Хоум Кредит - скидка 20%.



Клиника находится по адресу: г. Москва, пр-т Мичуринский, д. 7.



Подробнее на сайте www.gorodkurort.ru и по тел. 8-495-788-73-91.