Обзор Банка Хоум Кредит: чего не хватает для счастья?

Потребительский кредит – своеобразный «индикатор мечты» среднестатистического человека. Ведь согласитесь – на что обычно мы решаемся взять кредит? На то, что очень нужно, без чего жизнь не мила, чем хочется обладать прямо сейчас. Так что предпочтения среднестатистического заемщика вполне позволяют судить, о чем мечтают современные люди.



Что же является предметом мечтаний россиян? Специалисты Банка Хоум Кредит проанализировали статистику по потребительским кредитам в крупнейших городах России за 9 месяцев 2011 года и выяснили, какие товары наиболее популярны у Клиентов Банка. Клиентами Банка Хоум Кредит является значительная часть жителей всех регионов России. В частности, в Новосибирской, Самарской, Пермской, Волгоградской областях это каждый второй экономически активный житель, в Тульской, Новгородской, Ярославской, Воронежской и Омской областях – каждый третий, поэтому выборку можно считать вполне показательной.



В целом категории товаров, на которые чаще всего берут кредит, не удивляют. Это, – по убыванию, – мобильные телефоны и аксессуары для них, компьютеры, аудио- и видеотовары и бытовая техника. Спрос распределился именно таким образом в большинстве регионов России. Например, такие позиции заняли эти категории товаров в Нижегородской, Волгоградской, Тульской, Самарской областях.



Это вполне объяснимо – люди все больше привыкают к использованию мобильных и интернет-технологий, так что компьютеры, телефоны и смартфоны опережают по популярности прежних лидеров продаж – аудио-, видео- и бытовую технику. Впрочем, последняя по-прежнему остается на лидирующих позициях как категория товаров, необходимых для повседневной жизни.



Но как выяснилось, в некоторых регионах предпочтения заемщиков сильно отличаются от среднестатистических. Есть города, жители которых отдают бытовой технике предпочтение даже в ущерб модным мобильникам. Например, в Омске товары категории «мобильная связь» занимают не первое, а четвертое место, в то время как бытовая техника занимает второе место сразу после компьютеров. Можно было бы подумать, что суровый сибирский климат повлиял на характер омичей, сделав их суровыми и неразговорчивыми, зато ценящими домашний комфорт. Но в то же время в соседнем Новосибирске мобильные устройства занимают первое место, так же, как в большинстве других регионов России. А вот повышенный интерес к бытовой технике наблюдается и там – она опережает аудио-видеоаппаратуру, хоть и не обгоняет телефоны и компьютеры.



Вообще при взгляде на статистику становится очевидным взаимосвязь географического положения и популярности различных категорий товаров – практически во всех городах центральной России мобильные устройства занимают первое место, а чем дальше от центра, тем более они сдают свои позиции в пользу других товаров. Впрочем, есть исключение и здесь: не проявляют особой любви к мобильным устройствам жители Ярославля – здесь на первом месте компьютеры, потом аудио- и видеоустройства, затем мобильники, и в последнюю очередь интересует ярославцев бытовая техника.



А вот в Воронеже и области компьютеры не так популярны – третье место после телефонов и аудио-видеотехники. Наверное, у жителей славного города Воронежа хороший слух! Зато в Екатеринбурге и Свердловской области, Пермском крае, Башкортостане и Красноярске бытовая техника стоит на 3 месте по предпочтениям заемщиков, опережая аудио- и видеотехнику. Наверняка это не потому, что жителям перечисленных регионов «медведь наступил на ухо» – просто они более хозяйственные! Еще более хозяйственны Краснодарцы – там бытовая техника на 2 месте после телефонов, а третье и четвертое занимают компьютеры и аудио-видеотехника.



Конечно, подобная статистика не дает возможности понять какие-то серьезные закономерности в социальном портрете жителей различных регионов нашей страны. Можно сделать разве что шутливые предположения о том, что омичи сдержанны в общении, у воронежцев отличный слух, а все поголовно ярославцы увлечены компьютерными технологиями, однако согласитесь – материал для размышлений здесь есть…