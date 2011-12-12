Наиболее востребованными банковскими услугам остаются пластиковые карты и регулярные платежи (оплата ЖКХ, телефона, штрафов и другое). При этом интерес к пластику со стороны населения уверенно увеличивается, а совершать платежи в банковском отделении россияне стали значительно меньше. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).
«Количество пользователей банковскими услугами на протяжении последних лет стабильно растет. Так, например, в 2008 году только каждый второй россиянин пользовался услугами Банков (52%), а в конце 2011 года таких уже 75%. Однако лидируют по пользованию пока так называемые «пассивные продукты» – это зарплатные карты и текущие регулярные платежи. Другими банковскими продуктами россияне пользуются пока реже и меньше. И причин тому несколько. Во-первых, отдельные банковские услуги могут быть незнакомы и непонятны населению, а значит, чтобы разобраться в них требуется время, опыт и помощь. Во-вторых, определенные услуги не представлены в отдельных регионах и городах. Нельзя забывать и про незащищенные слои населения (молодежь, люди старшего поколения и малоимущие), для которых банковские услуги попросту недоступны в силу их невысокого уровня доходов. Однако при всех сдерживающих факторах интерес к банковским продуктам уверенно растет»,
– комментирует директор по коммуникациям НАФИ Юлия Баранова.
Пластиковую карту имеет почти каждый второй россиянин, и доля владельцев зарплатных карт среди них остается слишком высокой – 89%. Дебетовых карт, открытых по инициативе самого пользователя, пока немного – 12%. При этом наметилась тенденция к увеличению количества владельцев таких карт, рост за 2011 год составил четыре процентных пункта. И наибольший интерес к дебетовым картам на текущий момент проявляют жители средних городов в возрасте от 25 до 34 лет. Кредитками пользуются восемь процентов.
Регулярные платежи – вторая по востребованности банковская услуга. Однако россиян, оплачивающих услуги ЖКХ, телефон или штрафы непосредственно в отделении банка, за 2011 год стало меньше на десять процентов. И основная причина тому – стремительное развитие альтернативных платежных каналов. Так, например, у населения появилась возможность совершать платежи через многофункциональные платежные терминалы или используя дистанционный банкинг.
«Россия отстает от западных стран по числу банковских офисов и проникновению банковских услуг. Отмечая повышение доли россиян, которые пользуются платежными терминалами и другими дистанционными каналами обслуживания, Банки активно развивают сеть банкоматов и платежных терминалов, которые упрощают оплату кредитов и других услуг. В 2011 году мы начали развитие терминальной сети, а число банкоматов в 2011 году увеличилось на 80%»,
– рассказал заместитель председателя правления Банка Хоум Кредит Юрий Андресов.
Замыкают тройку наиболее востребованных банковских услуг кредиты. Ими пользуется четверть населения. И большинство заемщиков традиционно предпочитают именно потребительский кредит. Автокредиты имеют 11% заемщиков. В отношении ипотечного кредитования наметилась тенденция к увеличению числа пользователей. Так, например, за 2011 год доля ипотечных заемщиков выросла с 7% до 11%. По мере роста уровня доходов увеличивается и доля тех, кто пользуется автокредитом или ипотекой. Доля заемщиков по потребительским кредитам с ростом благосостояния, наоборот, сокращается.
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