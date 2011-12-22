Хоум Кредит Банк продолжает наращивать портфель вкладов населения

Хоум Кредит Банк, в сентябре запустивший кобрендовый депозитный продукт с порталом Банки.ру, продолжает привлекать вклады населения.



По подсчетам аналитиков Банки.ру, за октябрь и ноябрь Банком было привлечено 17,6 млрд рублей, а с начала текущего года — 25,4 млрд. Таким образом, совокупный депозитный портфель кредитной организации в 2011 году показал почти 120-процентный рост, превысив отметку в 46 млрд рублей. На данный момент вклады населения в пассивах Банка составляют около 30%.



ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» принадлежит розничной Home Credit Finance A. S. из группы PPF чешского бизнесмена Петера Келлнера. С 2002 года специализируется на потребительском кредитовании, его Клиентами стали уже 20 млн россиян.



По данным Банки.ру, на 1 декабря 2011 года нетто-активы Банка — 153,33 млрд рублей (32-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 26,88 млрд, кредитный портфель — 112,38 млрд, обязательства перед населением — 46,61 млрд.

