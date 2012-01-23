Для тех, кто не успел в новогодние праздники обновить бытовую технику или купить подарок себе и родным, или же, напротив, предпочитает подготовиться к предстоящим весенним праздникам заранее, Банк Хоум Кредит предлагает воспользоваться удобными кредитами «0-0-24 Вариант» и «Люкс» с 0% переплаты. А учитывая скидки, которые в период постновогодних распродаж предлагает сам ритейлер, у Клиентов Банка сейчас есть возможность покупать в кредит еще больше.По продукту «0-0-24 Вариант» кредит выдается на срок 12, 16, 18 и 24 месяца. В рамках данной акции торговые сети компенсируют покупателю сумму процентов, подлежащих уплате Банку, предоставляя скидку на товар. Предложение распространяется на все группы товаров, включая ограниченный ассортимент средств мобильной связи и ноутбуков. При этом сумма покупки должна составлять от 3 000 до 100 000 рублей. Сумма первоначального взноса – от 0% (а также 10%, 20% и 30%).В рамках продукта «Люкс» компенсация суммы процентов по кредиту за счет скидки на товар производится аналогичным образом, но с первоначальным взносом 0%. Заемщик может оформить кредит на 6, 12, 18 или 24 месяца. Сумма, выдаваемая в кредит в рамках продукта «Люкс» - от 3 000 до 100 000 рублей.Срок действия акций «0-0-24 Вариант» и «Люкс», которые запущены эксклюзивно в сети «Эльдорадо» - с 23 января по 26 февраля.Кредиты без переплаты, предоставляемые Банком Хоум Кредит совместно с «Эльдорадо», пользуются ажиотажным спросом у Клиентов. В прошлом году ими воспользовались более 300 тысяч россиян.