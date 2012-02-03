За 6 месяцев Клиенты Банка Хоум Кредит открыли более тысячи вкладов онлайн

Банк Хоум Кредит запустил сервис Интернет-банк в 2009 году. По итогам 2010 года в числе подписчиков были более 37 тысяч клиентов. А уже в декабре 2011 года число клиентов, использующих услугу, превысило этот показатель втрое. Количество подключений к услуге Интернет-банк продолжает динамично расти, сейчас количество подключений в месяц в 5 раз превышает аналогичное значение в 2011 году.



Отметим и динамику прироста проведенных операций: общее количество операций в 2011 году возросло в 2,5 раза по сравнению с этим показателем в 2010.



Чаще всего через Интернет-банк пользователи предпочитают оплачивать услуги связи, проводить коммунальные платежи и совершать переводы. Также популярность набирают такие услуги, как внесение платежей по кредиту и открытие и пополнение вкладов.



Примечательно, что сейчас в Интернет-банке возможно без комиссий оплатить услуги более 360 компаний. В числе таких получателей ДЕЗы Москвы и «Мосэнергосбыт (Москва)».



Отдельно подчеркнем, что информация в Интернет-банке Хоум Кредит предоставляется клиентам в режиме реального времени. В кратчайшие сроки можно пополнить вклад или снять с него средства на дебетовую карту – средства поступят на карту в течение 15 минут.

