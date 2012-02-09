Хоум Кредит пойдет к заемщикам в гости

Хоум Кредит запускает новую услугу. Банковские агенты теперь приедут домой или в офис Клиента и привезут договор и пластиковую карту с перечисленными на нее денежными средствами, пишет газета «Маркер».



Чтобы получить «домашний» кредит, нужно предварительно оставить заявку на сайте Банка, указав интересующие параметры займа, или позвонить в отделение по телефону. После приедет агент, который поможет заполнить анкету, оформить документы, а впоследствии в случае положительного решения Банка он же привезет договор и пластиковую карту с перечисленными на нее денежными средствами. Максимальная сумма «домашнего» кредита от Хоум Кредит составляет 200 000 руб. Ставки по таким ссудам не отличаются от тех, что действуют по предлагаемым Банком кредитным программам. Кредит предоставляется без залога и поручителей при наличии 2 документов — паспорта и еще одного из списка (водительские права, пенсионное удостоверение и т.д.).



В Хоум Кредит ожидают, что на этот канал будет приходиться до 50% продаж. Отметим, что Хоум Кредит не первые предложили подобную финансовую услугу. Одним из первопроходцев была микрофинансовая компания «Домашние деньги». Для того чтобы получить заем до 25 000 руб., от Клиента требуется лишь иметь российский паспорт, постоянную регистрацию в регионе присутствия и источник доходов, хотя справки об их подтверждении «Домашние деньги» не требуют. Обязательным условием предоставления займа является посещение потенциального заемщика на дому персональным менеджером «Домашних денег». Он оценивает внешний вид Клиента и состояние его жилья, на основании чего принимает окончательное решение.