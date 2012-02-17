Хоум Кредит ответит на вопросы по видео-чату

Банк Хоум Кредит расширил возможности своего контактного центра, создав новый канал дистанционного обслуживания Клиентов - "Видеоконсультант".



Кроме возможности видеть и слышать собеседника, функционал "Видео-консультанта" позволяет обмениваться сообщениями в чате, а также выводить на экран изображение интернет-сайта и документов. Специалисты Банка смогут помочь Клиенту ознакомиться с условиями продуктов, тарифами, адресами офисов и другой полезной информацией.



Воспользоваться услугой "Видео-консультант" можно с любой страницы сайта, нажав соответствующую иконку в верхней панели. В специальном окне необходимо ввести номер телефона, на который через короткое время поступит звонок от оператора контактного центра.

