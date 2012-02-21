Режим работы банковских отделений 23 февраля и 8 марта

Дорогие друзья!



Сообщаем Вам, что 23 февраля все отделения Банка работают в обычном режиме.



8 марта все офисы Банка закрыты, а в воскресенье, 11 марта, – будут работать по графику четверга.



Отделения, расположенные в торговых комплексах, работают в соответствии с расписанием работы конкретного торгового комплекса.



Контактный центр, онлайн-консультант и видео-консультант на нашем сайте продолжат свою работу в обычном режиме. Банкоматы и Интернет-банк доступны круглосуточно и без выходных.



Поздравляем Вас с наступающими праздниками!