Банк Хоум Кредит получил награду премии Института Адама Смита

Дорогие друзья!



16 мая состоялась торжественная церемония Награждения Финансовых Директоров Института Адама Смита. Банк Хоум Кредит победил в номинации «Лучший ИТ-проект года». Награду получила Ирина Коликова, финансовый директор Банка Хоум Кредит.

В 2011 году под руководством госпожи Коликовой Банк Хоум Кредит внедрил систему собственной разработки HOME BP (HOME Business Planning) и зарегистрировал ее товарный знак. Эта система позволила существенно сократить время планирования за счет систематизации сбора информации, внедрения моделей планирования расходов, зависимых от численности или от бизнеса.



«Я хотела бы сказать «спасибо» коллегам, которые были вовлечены в реализацию проекта HOME BP - благодаря их опыту и активности мы смогли воплотить его в минимальные сроки и с минимальными затратами. Я убеждена, что без активного вовлечения всей команды, мы не смогли бы воплотить этот проект и завоевать признание финансового сообщества», - говорит Ирина Коликова.



В 2012 году Церемония Награждения Финансовых Директоров Института Адама Смита состоялась впервые. В жюри конкурса вошли авторитетные ученые-экономисты и финансовые директора и, среди которых Сергей Гуриев, ректор Российской Экономической Школы, Роджер Маннингс, независимый директор АФК Система и другие.