Банк Хоум Кредит узнал, как россияне планируют провести лето

Дорогие друзья!



Банк Хоум Кредит, стремясь понять потребности клиентов в период летнего сезона, провел исследование среди 1200 респондентов в возрасте от 20 лет, уже имевших опыт кредитования. 600 интервью были проведены с жителями городов-миллионников, еще 600 – с жителями городов с населением до 500 тыс. человек.



БОЛЬШИНСТВО ПРОВЕДЕТ СВОЙ ОТПУСК В РОССИИ



В ходе опроса удалось выяснить, что большая часть респондентов (76%) намерена этим летом отдохнуть. Причем, большинство из них (72%) планирует провести отпуск вместе со своей семьей.



28% респондентов не собираются покидать свой город летом, а 65% - уже решили, что уедут из города. Из них 55% останутся в России, а 41% планирует выехать за рубеж.



«При этом жители городов-миллионников чаще планируют поехать в отпуск за рубеж, чем жители небольших городов (47% против 34%). Это логично – во-первых, доходы жителей больших городов, как правило, выше. Во-вторых, улететь за рубеж из маленького города бывает сложнее и дороже из-за слабого развития авиасообщения», - добавил Павел Беляев, директор департамента по развитию продуктов и услуг Банка Хоум Кредит.



Соскучившись по морю, большинство отпускников (более 59%) собираются на пляжные курорты: в Украину, Турцию, Египет, и другие жаркие страны. Те же, кто собирается остаться летом в России предпочитают курорты Черноморского побережья (31%). Лишь немногие собираются посетить курорты Байкала (3%) и Алтая (3%). Столько же (3%) планируют провести отпуск в своем загородном доме.



СРЕДНЯЯ СУММА ЗАТРАТ НА ОТПУСК – 49,6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ



33% респондентов намерены потратить на отпуск от 30 до 50 тысяч рублей, 25% считают приемлемым потратить от 50 до 100 тысяч.



Отметим, что семейные люди тратят на отпуск, как правило, больше тех, кто едет отдыхать один либо с друзьями: 48,1 тысяч рублей потратят те, кто едет с семьей, 45 - те, кто едет один и 38,7 тысяч рублей - те, кто едет с друзьями.



РАЗМЕР СРЕДНЕГО «ОТПУСКНОГО» КРЕДИТА – 62,4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ



41% опрошенных не отрицают возможности взять кредит на отпуск. Причем, кредит наличными пользуется наибольше популярностью – его предпочитают 56% респондентов. Средний лимит кредитных карт, как правило, не позволяет полностью оплатить туристическую поездку, поэтому, карты пользуются меньшей популярность (39%). О возможности приобрести турпакет прямо в туристическом агентстве, воспользовавшись услугами банка, судя по результатам опроса, знают еще не многие. Только 3% респондентов сообщили, что планируют взять POS-кредит на туристическую путевку.



«Такое распределение долей вполне логично. POS­-кредитование турпутевок, распространенное на Западе, в России пока не пользуется такой популярностью. Кредиты наличными - удобный способ оплатить тур, тем более, что его оформление может занять не больше 30 минут. А кредитную карту лучше всего использовать для бронирования гостиницы или взять с собой в поездку, чтобы расплачиваться за покупки и снимать деньги», - отметил Павел Беляев.



Средняя сумма кредита на отпуск составляет 62,4 тысячи рублей. Наиболее популярный срок кредитования – около одного года.



Респонденты, не отрицающие возможности взять кредит, хотят потратить на отпуск в среднем 59,5 тысяч рублей, но взять в кредит намерены чуть большую сумму - около 64 тысяч рублей. Те, кто не собираются брать кредиты, намерены потратить на свой отпуск в среднем 48,6 тыс. руб.



«Те респонденты, которые собираются взять кредит на отпуск, планируют потратить больше, чем те, кто воспользуются своими сбережениями. Люди, которые пользуются кредитными деньгами, расходуют их с большей охотой и удовольствием. Так, например, суммы транзакций по кредитным картам, обычно выше, чем по дебетовым», - отметил Павел Беляев.



«В преддверии поры отпусков мы желаем всем россиянам солнечного лета и прекрасного отдыха, вне зависимости от того, собираются они брать кредит или нет!», - добавил Павел Беляев.