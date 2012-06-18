Банк Хоум Кредит переходит на простые формы договоров

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Банк Хоум Кредит переходит на новые формы договоров на кредит, вклад, банковскую карту и другие услуги. Сделан первый шаг – при оформлении кредитной карты Банка Хоум Кредит Клиентам уже предлагается простой договор. Все условия договора изложены на одном листе привычным для каждого разговорным языком.



«Одна из наших важных целей – сделать банковские услуги простыми. Для этого мы должны говорить с клиентами на одном языке, – говорит Владимир Гасяк, Заместитель Председателя Правления Банка Хоум Кредит, – Банк постоянно ведет работу по повышению финансовой грамотности населения. Но мы решили, что этого недостаточно. Мы разработали простые формы документов для оформления банковских услуг. Они написаны доступным языком, в них нет длинных запутанных предложений и специальных терминов. Любой человек, прочитав такой документ, будет точно понимать, о чем он договаривается с банком. Договор станет источником информации, а не причиной головной боли».



Первой в Банке Хоум Кредит введена простая форма заявки для получения кредитной карты с возобновляемым лимитом. Теперь сам текст договора размещен на одной странице, и для его прочтения и понимания требуется не больше 2 минут. Например, первая фраза в разделе «О подписании договора» звучит так: «Я подписал заявку, значит, я заключил с Банком Договор, и теперь я являюсь клиентом Банка».



При этом в документе по-прежнему отражены все существенные условия, о которых должен знать клиент перед подписанием договора. Форма договора полностью соответствует требованиям российского законодательства. В ближайшее время простые формы договоров будут введены для всех остальных продуктов Банка Хоум Кредит.