Банк Хоум Кредит совершил прорыв в привлекательности для клиентов.

Дорогие друзья!



Москва, 13 июня 2012 года: американская компания Senteo провела исследование «Индекс впечатления клиента» среди 39 крупнейших российских банков. Согласно его результатам, Банк Хоум Кредитзанял третье место, совершив серьезный прорыв в привлекательности для клиентов.



Банк Хоум Кредит стремится стать лучшим розничным банком России. Реализуя эту цель, банк уделяет много внимания и вкладывает значительные ресурсы в повышение качества сервиса.



Согласно результатам исследования, за последний год Банк Хоум Кредит сделал самый значительный прорыв в привлекательности для клиентов, переместившись в рейтинге с 22 на 3 место, опередив, таким образом, многие крупные частные и государственные банки России.



«Банк реализует стратегию повышения уровня клиентского обслуживания. Мы развиваем технологии, которые направлены на клиента, экономию их времени и улучшение взаимоотношений с банком. В течение прошлого года мы разрабатывали и внедряли Стандарты обслуживания в банковских отделениях. Также была внедрена система аудита и наставничества» - говорит Екатерина Белозерская, директор департамента оптимизации бизнес-процессов.



«Индекс впечатления клиента» позволяет сравнить качество впечатлений от банковского сервиса. Его значение выводится на основе оценки пяти групп показателей: «Бренд», «Коммуникации», «Окружение», «Предложение» и «Культура». Сбором информации занимались «таинственные покупатели», которые посещали различные банки под видом потенциальных клиентов.