Погашение кредита без комиссии!

Уважаемые Клиенты!



Мы рады сообщить о том, что в рамках совершенствования сервиса и расширения каналов обслуживания с 1 января Банк предлагает новую услугу – погашение кредита через банкоматы с функцией внесения наличных. Комиссия за внесение средств таким способом не взимается.



Теперь вы можете вносить средства в счет погашения потребительского кредита или кредита в рамках программы «Наличные в кредит» по штрих-коду или номеру кредитного договора.



Для того чтобы внести средства необходимо либо поднести штрих-код к считывающему устройству, либо ввести номер договора.



Со списком банкоматов, где доступна данная функция, вы можете ознакомиться в списке, представленном ниже. До февраля 2011 функция внесения средств в счет погашения кредита станет доступна во всех банкоматах Хоум Кредит с возможностью внесения наличных.





Абакан Ленина пр-т, д. 70А

Альметьевск Ленина ул., д. 50

Астрахань Адмиралтейская ул., д. 29

Балаково Волжская ул., д. 100

Барнаул Ленина пр-т, д. 2

Барнаул Павловский тракт, д. 251В

Белгород Белгородский пр-т, д. 93А

Братск Советская ул., д. 2, офис 1015

Брянск Ленина пр-т, д. 39

Волгоград 40 лет ВЛКСМ ул., д. 13

Волгоград Маршала Еременко ул., д. 124

Волгодонск Весенняя ул., д. 56

Волжский Ленина пр-т, д. 71

Волжский Оломоуцкая ул., д. 44А

Дзержинск Гайдара ул., д. 59

Дзержинск Гайдара ул., д. 59

Екатеринбург 8 Марта ул., д. 142

Екатеринбург Декабристов ул., д. 16/18

Екатеринбург Космонавтов пр-т, д. 72

Екатеринбург Ленина пр-т, д. 60

Екатеринбург Московская ул., д. 35

Ижевск Пушкинская ул., д. 171

Иркутск Карла Маркса ул., д. 30

Казань Восстания ул., д. 42

Казань Рихарда Зорге ул., д. 75

Казань Ямашева пр-т, д. 93

Калининград Профессора Баранова ул., д. 30

Камышин Ленина ул., д. 19, офис 2

Кемерово Красноармейская ул., д. 138

Киров Воровского ул., д. 85

Копейск Славы пр-т, д. 8

Красноярск Высотная ул., д. 2

Красноярск Ладо Кецховели ул., д. 28

Красноярск Партизана Железняка ул., д. 32

Курск Ленина ул., д. 72

Магнитогорск Карла Маркса пр-т, д. 153

Москва 1905 года ул., д. 4, корп. 1

Москва Автозаводская ул., д. 4

Москва Ленинский пр-т, д. 37А

Москва Правды ул., д. 8, стр. 1

Москва Преображенская ул., д. 2, стр. 1

Нефтекамск Победы ул., д. 11В

Нижний Новгород Гагарина пр-т, д. 7

Нижний Новгород Кирова пр-т, д. 1

Нижний Новгород Коминтерна ул., д. 123

Новокузнецк Строителей пр-т, д. 47/9

Новороссийск Дзержинского пр-т, д. 197

Новосибирск Вокзальная магистраль ул., д. 2

Новосибирск Карла Маркса пл., д. 57

Новосибирск Фрунзе ул., д. 4

Новосибирск Челюскинцев ул., д. 15

Омск Лермонтова ул., д. 20

Омск Маркса пр-т, д. 84

Омск Мира пр-т, д. 48

Оренбург Дзержинского пр-т, д. 19-21

Оренбург Чкалова ул., д. 35/1, корп. 1

Орехово-Зуево Ленина ул., д. 78А

Пермь Комсомольский пр-т, д. 71

Самара Победы ул., д. 101

Санкт-Петербург Ивановская ул., д. 13А

Санкт-Петербург Комендантский пр-т, д. 16

Санкт-Петербург Ленина пл., д. 3

Санкт-Петербург Стачек пр-т, д. 4/1

Саранск Ленина пр-т, д. 30А

Саратов Строителей пр-т, д. 14

Саратов Энтузиастов пр-т, д. 31

Таганрог Гоголевский пер., д. 10

Тамбов Советская ул., д. 167

Томск Ленина ул., д. 94

Тюмень Республики ул., д. 137

Улан-Удэ Кирова ул., д. 28

Ульяновск Ульяновский пр-т, д. 11

Уфа Октября пр-т, д. 7

Уфа Первомайская ул., д. 45

Уфа Революционная ул., д. 97

Ханты-Мансийск Заводская ул., д. 11А, офис 1006

Челябинск Ленина пр-т, д. 36

Ярославль Советская ул., д. 27/11

