Погашение кредита без комиссии!
Уважаемые Клиенты!
Мы рады сообщить о том, что в рамках совершенствования сервиса и расширения каналов обслуживания с 1 января Банк предлагает новую услугу – погашение кредита через банкоматы с функцией внесения наличных. Комиссия за внесение средств таким способом не взимается.
Теперь вы можете вносить средства в счет погашения потребительского кредита или кредита в рамках программы «Наличные в кредит» по штрих-коду или номеру кредитного договора.
Для того чтобы внести средства необходимо либо поднести штрих-код к считывающему устройству, либо ввести номер договора.
Со списком банкоматов, где доступна данная функция, вы можете ознакомиться в списке, представленном ниже. До февраля 2011 функция внесения средств в счет погашения кредита станет доступна во всех банкоматах Хоум Кредит с возможностью внесения наличных.
Абакан Ленина пр-т, д. 70А
Альметьевск Ленина ул., д. 50
Астрахань Адмиралтейская ул., д. 29
Балаково Волжская ул., д. 100
Барнаул Ленина пр-т, д. 2
Барнаул Павловский тракт, д. 251В
Белгород Белгородский пр-т, д. 93А
Братск Советская ул., д. 2, офис 1015
Брянск Ленина пр-т, д. 39
Волгоград 40 лет ВЛКСМ ул., д. 13
Волгоград Маршала Еременко ул., д. 124
Волгодонск Весенняя ул., д. 56
Волжский Ленина пр-т, д. 71
Волжский Оломоуцкая ул., д. 44А
Дзержинск Гайдара ул., д. 59
Дзержинск Гайдара ул., д. 59
Екатеринбург 8 Марта ул., д. 142
Екатеринбург Декабристов ул., д. 16/18
Екатеринбург Космонавтов пр-т, д. 72
Екатеринбург Ленина пр-т, д. 60
Екатеринбург Московская ул., д. 35
Ижевск Пушкинская ул., д. 171
Иркутск Карла Маркса ул., д. 30
Казань Восстания ул., д. 42
Казань Рихарда Зорге ул., д. 75
Казань Ямашева пр-т, д. 93
Калининград Профессора Баранова ул., д. 30
Камышин Ленина ул., д. 19, офис 2
Кемерово Красноармейская ул., д. 138
Киров Воровского ул., д. 85
Копейск Славы пр-т, д. 8
Красноярск Высотная ул., д. 2
Красноярск Ладо Кецховели ул., д. 28
Красноярск Партизана Железняка ул., д. 32
Курск Ленина ул., д. 72
Магнитогорск Карла Маркса пр-т, д. 153
Москва 1905 года ул., д. 4, корп. 1
Москва Автозаводская ул., д. 4
Москва Ленинский пр-т, д. 37А
Москва Правды ул., д. 8, стр. 1
Москва Преображенская ул., д. 2, стр. 1
Нефтекамск Победы ул., д. 11В
Нижний Новгород Гагарина пр-т, д. 7
Нижний Новгород Кирова пр-т, д. 1
Нижний Новгород Коминтерна ул., д. 123
Новокузнецк Строителей пр-т, д. 47/9
Новороссийск Дзержинского пр-т, д. 197
Новосибирск Вокзальная магистраль ул., д. 2
Новосибирск Карла Маркса пл., д. 57
Новосибирск Фрунзе ул., д. 4
Новосибирск Челюскинцев ул., д. 15
Омск Лермонтова ул., д. 20
Омск Маркса пр-т, д. 84
Омск Мира пр-т, д. 48
Оренбург Дзержинского пр-т, д. 19-21
Оренбург Чкалова ул., д. 35/1, корп. 1
Орехово-Зуево Ленина ул., д. 78А
Пермь Комсомольский пр-т, д. 71
Самара Победы ул., д. 101
Санкт-Петербург Ивановская ул., д. 13А
Санкт-Петербург Комендантский пр-т, д. 16
Санкт-Петербург Ленина пл., д. 3
Санкт-Петербург Стачек пр-т, д. 4/1
Саранск Ленина пр-т, д. 30А
Саратов Строителей пр-т, д. 14
Саратов Энтузиастов пр-т, д. 31
Таганрог Гоголевский пер., д. 10
Тамбов Советская ул., д. 167
Томск Ленина ул., д. 94
Тюмень Республики ул., д. 137
Улан-Удэ Кирова ул., д. 28
Ульяновск Ульяновский пр-т, д. 11
Уфа Октября пр-т, д. 7
Уфа Первомайская ул., д. 45
Уфа Революционная ул., д. 97
Ханты-Мансийск Заводская ул., д. 11А, офис 1006
Челябинск Ленина пр-т, д. 36
Ярославль Советская ул., д. 27/11
17 комментариев
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Почему в Уфе нету на данный момент ни одного банкомата с функцией приема наличных? По каким критериям определялся список городов где будут установлены банкоматы с такой функцией?
Когда в Уфе появятся такие банкоматы?