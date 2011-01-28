Услуга "Близкие вещи"

Уважаемые Клиенты!



Совместно с ООО «Лига Форте» мы запустили новый продукт «Близкие вещи», целью которого является оказание содействия клиентам Банка в случае утери любой личной вещи (фотоаппарата, мобильного телефона, паспорта и др).



При оформлении комплекта «Близкие вещи» клиент Банка получает конверт с двумя наклейками, содержащими адрес сайта Компании (www.returner.ru), номера телефонов и информацию о вознаграждении за возврат найденной вещи владельцу. Наклейки крепятся к тем вещам, которые необходимо защитить от потери. Таким образом, в случае их утраты, нашедший сможет вернуть их, отправив SMS или позвонив по номерам, указанным на наклейках, или сообщив о находке через сайт. Далее "Лига Форте" определяет владельца вещи по уникальному номеру наклейки и передает контакты нашедшего владельцу.



Стоимость комплекта составляет 500 рублей. Комплект можно оформить в рамках договоров потребительского кредитования, а также продукта «Мои деньги».