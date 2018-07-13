Продолжаем дарить 10 000 рублей за отзывы на banki.ru. На этой неделе приз получает Михаил Кобяков из Ярославля. Вот его отзыв:http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10173444/
Михаил пишет, что наши сотрудники делают ошибки и забывают про запятые в чате.
Обязательно отправим их на следующий Тотальный диктант, а пока читайте наши соцсети. Мы тут стараемся не делать Ашибок. 😉
Напоминаем, получить 10 000 за отзыв здесь может каждый. Пишите отзывы а, в среду мы выберем самый интересный!