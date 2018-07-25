С ней вы получаете до 10% кешбэка у партнеров и процент на остаток, который мы недавно увеличили до 7,5%.
Хотите сделать Пользу еще круче? Получайте на неё зарплату. И тогда вы сможете снимать деньги без комиссии в любых банкоматах и бесплатно переводить деньги в другие банки через интернет-банк.
Вот как это устроить:
- Оформите карту Польза, если у вас еще нет.
- Отдайте заявление с реквизитами в бухгалтерию работодателя. Заявление дадим с картой, а еще его можно скачать на сайте https://hcrd.ru/u0eguw
- Получите от работодателя-юридического лица зарплату на сумму не менее 20 тысяч рублей за месяц. Важно, чтобы в назначении платежа было указано «перечисление зарплаты/аванса».
- С 1 числа следующего месяца можно переводить и снимать деньги бесплатно.
Зарплата с Пользой — гораздо круче!
Ссылка на оформление карты: https://hcrd.ru/LjCVnY