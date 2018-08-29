У нас отличные новости и повод для гордости: мы первыми на российском рынке запускаем карту для фанатов здорового образа жизни —«Зелёная Польза».
«Зелёная Польза» — это дебетовая карта из биопластика для вегетарианцев, а также всех тех, кто ведет здоровый образ жизни и заботится об окружающей среде.
За покупки у «зелёных» партнёров вы будете получать до 10% кешбэка при оплате нашей картой. «Зелёные» партнёры — это компании, которые предлагают экологически чистые и полезные товары, с ними легко поддерживать здоровый образ жизни. К нам уже присоединись рестораны здоровой и вегетарианской кухни Fresh, Verde café, Вкус и Цвет, Мох, пилатес-студия Reemala Studio и другие партнёры.
Кроме того, на остаток по карте начисляется до 5% годовых — это сопоставимо с доходностью по вкладу. А ещё с неё можно бесплатно снимать наличные в любом банкомате мира 5 раз в месяц и всегда бесплатно — в банкоматах и кассах Банка Хоум Кредит.
Вы можете прямо сейчас заполнить заявку на странице нашей "Зелёной Пользы"
. Карта будет доставлена в ближайшее к вам отделение Хоума или курьером в ваш город по всей России.