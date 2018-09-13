Являюсь клиентом банка около 3-х лет. Пользуюсь кредитной картой разработанной совместно с Эльдорадо! Классная вещь! С недавних пор дата моего обязательного ежемесячного платежа перестала совпадать с датой поступления моих денежных средств, и, к сожалению, это повлекло несвоевременную оплату. Но я была приятно удивлена, когда позвонил сотрудник банка и в личной беседе сказал, что банк может пойти на встречу и в усной форме подстроиться под мои условия. Было приятно! Советую этот банк своим знакомым!