«Синяя Птица» приняла новых участников

Благотворительная программа Банка Хоум Кредит «Синяя Птица» приняла 19 новых стипендиатов из Калуги, Приморского края, Новосибирской и Иркутской областей. Все участники поступили в университеты на бюджетные отделения и прошли конкурсный отбор внутри банка.



Программа «Синяя Птица» была запущена в 2009 году. За время работы ее стипендиатами стали около 200 учащихся из 10 регионов России. В этом году набор в программу впервые проводили в Иркутской области. Кроме того, впервые за время работы программы ее организаторы провели тренинг по профориентации для школьников — учащихся 10-11 классов в Иркутской области.



Цель программы «Синяя Птица» — помочь одаренным детям из семей с небольшим доходом, стремящимся получить высшее образование. Банк не просто оказывает им финансовую помощь, но и создает условия для развития талантливых ребят. За время участия в программе они получают стипендию, посещают выездные лагеря и проходят развивающие тренинги, читают бизнес-литературу.



По условиям программы попасть в нее может любой абитуриент вне зависимости от выбранной специализации. Так, например, в 2018 году участниками «Синей птицы» стали студенты филологических, математических, экономических, педагогических, юридических, медицинских и других специальностей.



«В следующем году программа «Синяя Птица» будет отмечать 10-летний юбилей. За это время мы смогли помочь многим талантливым ребятам, которые уже окончили учебные заведения и успешно развивают карьеру. Мы продолжаем поддерживать и расширять нашу программу и включаем в нее все новые регионы, чтобы все большее количество талантливых и целеустремленных детей смогли получить достойное образование и добиться своих целей», — комментирует Галина Вайсбанд, вице-президент по управлению персоналом Банка Хоум Кредит.