Линейка кредитов наличными Банка Хоум Кредит стала удобнее и доступнее

Банк Хоум Кредит обновил линейку кредитов наличными



Банк Хоум Кредит обновил линейку кредитов наличными, усовершенствовав условия по кредитам в части сумм и сроков их предоставления.



Стремясь сделать кредитную линейку еще более доступной, Хоум Кредит увеличил срок кредита «Отличное предложение» с 6 месяцев до 5 лет. Максимальная сумма по кредиту составляет 500 тысяч рублей, а процентная ставка - всего 19,9%.



Кроме того, Банк увеличил максимальную сумму, которую можно получить в рамках экспресс кредита «Простое решение» с 50 до 75 тысяч рублей. Этот кредит можно получить по двум документам в течение получаса.



При этом условия продуктов прозрачны и понятны - Банк Хоум Кредит не предусматривает никаких комиссий - ни единовременных, ни периодически взимаемых.



На сегодняшний день, линейка кредитов наличными Банка Хоум Кредит представлена такими продуктами, как «Простое решение», «Оптимальный выбор», «Оптимальный выбор +», «Отличное предложение» и «Отличное предложение +»/



«Наша задача – предлагать удобные и доступные продукты по справедливой цене. Учитывая текущую экономическую ситуацию и ориентируясь на потребности клиентов, мы регулярно обновляем линейку кредитов наличными. Сегодня мы готовы в очередной раз усовершенствовать продукты, и, уверены, что наши предложения окажутся востребованными»,– комментирует Денис Власов, Директор по прямым продажам и маркетингу Банка Хоум Кредит.



Для максимального комфорта Клиентов Банк предоставляет возможность оформить заявку на кредит на сайте Банка www.homecredit.ru.

