МКБ снизил ставку по потребительскому кредиту до 12,5%

С 1 марта 2017 г. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК снизил базовую ставку по потребительскому кредиту до 12,5% годовых. Ранее минимальная ставка для клиентов, не имеющих действующих кредитов в МКБ, составляла 14%.



«Потребительский кредит в МОСКОВСКОМ КРЕДИТНОМ БАНКЕ — самый востребованный продукт для физических лиц из всей линейки кредитов. Мы понимаем, что ежемесячные платежи должны быть комфортными для клиента, поэтому снизили ставку до 12,5%. Теперь и новые клиенты смогут воспользоваться доступным кредитом с меньшей переплатой», — прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков.



В рамках данного предложения можно получить от 100 тыс. до 2 млн рублей наличными на срок от 6 месяцев до 1 года. Кредит можно получить за один визит в офис, предъявив только паспорт и заполнив анкету. Подать заявку можно на mkb.ru, в интернет-банке «МКБ Онлайн» или в любом отделении банка.



Срок рассмотрения заявки — от 1 часа. Положительное решение о выдаче кредита действует 1 месяц. Вносить ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут через любой из 6 000 платежных терминалов банка в Москве и Московской области.