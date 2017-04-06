Управление бонусными баллами теперь доступно в приложении «МКБ Мобайл 2»

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК добавил в приложение «МКБ Мобайл 2» новую полезную опцию — управление программой МКБ Бонус. Теперь на мобильном устройстве можно увидеть всю информацию о накопленных бонусных баллах, а также компенсировать их.



Напомним, что по условиям бонусной программы, каждый держатель карты МКБ, подключивший годовой Пакет услуг, может частично возместить свои ежедневные расходы, получив cash back до 10% за оплату товаров и услуг картой Банка!