В МКБ Мобайл 2 реализована возможность получения PUSH-уведомлений

С начала марта для пользователей мобильного приложения МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА МКБ Мобайл 2 доступна возможность получать PUSH—уведомления от банка. PUSH — технология отправки уведомлений на смартфон, планшет, часы и другие мобильные устройства с помощью интернет-канала. Как правило, PUSH-уведомления появляются в верхней части экрана вашего смартфона и на экране блокировки.



Теперь при установке соответствующих настроек, клиент банка — пользователь приложения МКБ Мобайл 2, будет получать PUSH-уведомления о транзакциях по картам, ранее для информирования банк использовал SMS-сообщения.



Отличительные особенности PUSH-уведомлений:



• PUSH-уведомление можно прочитать сразу, не прерывая текущую деятельность в смартфоне

• При нажатии на PUSH-уведомление происходит переадресация на целевую страницу приложения с более подробной информацией

• PUSH-уведомления не привязаны к номеру телефона (сим-карте), пользователь получает уведомления на устройство с приложением МКБ Мобайл 2 — по выбору пользователя уведомления могут приходить на одно или несколько устройств

• PUSH–уведомления работают при помощи интернет-канала. В случае, если уведомление не доставлено, например, при отсутствии Интернета, — информация дублируется в виде SMS

• Просмотреть последние уведомления также можно в превью МКБ Мобайл 2 (до ввода логина и пароля). Просмотр полной истории PUSH-уведомлений доступен в разделе «События» — больше нет необходимости хранить большое количество SMS-сообщений



Сервис PUSH-уведомлений реализован для смартфонов на базе Android и iOS, и предоставляется бесплатно для всех пользователей МКБ Мобайл 2. Для того, чтобы начать пользоваться услугой PUSH-уведомлений, скачайте приложение МКБ Мобайл 2, войдите под своим логином и паролем, в разделе «Настройки» -> «Уведомления» -> Включить уведомления. Услуга PUSH-уведомлений доступна при условии подключенного SMS-информирования.