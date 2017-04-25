В МКБ Онлайн реализована возможность оплаты услуг ЖКХ по номеру Единого платежного документа



Теперь для пользователей личного кабинета МКБ Онлайн доступна возможность оплаты услуг ЖКХ (г. Москва) по номеру Единого платежного документа (ЕПД).



ЕПД — это форма единой квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая содержит всю необходимую информацию для проведения оплаты.



Для совершения платежа достаточно зайти в личный кабинет МКБ Онлайн, в разделе «Оплатить услуги», выбрать пункт «Коммунальные платежи» -> «Коммунальные платежи Москва» -> ЖКУ Москва (ЕИРЦ).



При оплате коммунальных услуг достаточно ввести номер ЕПД и выбрать период оплаты.



Напомним, до 1 июля 2017 года в рамках программы «МКБ Бонус», оплачивая услуги через личный кабинет, в том числе ЖКХ, вы получаете 1% от суммы платежа в виде бонусных баллов.