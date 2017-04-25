МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК обновил мобильное приложение МКБ Мобайл



МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК провел очередное обновление системы мобильного банка МКБ Мобайл, сделав ряд изменений, отражающих пожелания пользователей приложения.



Теперь в мобильном приложении возможно:



• изменить логин или пароль



• активировать карту переменных кодов для подтверждения проводимых операций



• управлять банковскими Пакетами услуг (подключить или сменить Пакет услуг), получить информацию о доступных привилегиях по Пакету



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