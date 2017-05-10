МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК открыл отделение возле метро «Домодедовская»



МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК открыл новый офис возле станции метро «Домодедовская» по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 106.



В новом розничном отделении клиенты МКБ смогут получить полный спектр банковских продуктов и услуг, в том числе — кредитование, прием вкладов, выпуск банковских карт, платежи и переводы.



Отделение работает с 10.00 до 21.00, в оперзале расположен платежный терминал для пополнения карт, оплаты услуг и денежных переводов, в круглосуточной зоне — банкомат cash-in.



Обслуживание клиентов одновременно ведут 4 опытных менеджера.



С полным списком сети отделений МКБ, число которых достигло 94, можно ознакомиться на сайте Банка.

