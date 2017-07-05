МКБ устанавливает новые категории для начисления и возмещения баллов в «МКБ Бонус»



С 1 июля 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК устанавливает новые категории для повышенного начисления баллов и операций для возмещения программы «МКБ Бонус»!



Напомним, что по условиям бонусной программы, каждый держатель карты Банка, подключивший годовой Пакет услуг, может возместить свои ежедневные расходы, получив cash back до 10% за оплату товаров и услуг!



Новые категории повышенного начисления баллов и операций по возмещению покупок будут действовать до 30 сентября 2017 г.



Повышенное начисление баллов за покупки:



• Такси — 10%

• Кино, театр, выставки, цирк — 5%

• Оплата услуг через интернет-банк МКБ Онлайн/мобильное приложение МКБ Мобайл – 3%*

• Другие покупки – 0,5%



За счет полученных баллов можно возместить расходы в следующих сферах:



• Кафе, рестораны

• Авиакомпании

• Отели

• Спортивные товары



*за операции совершенные в разделе «Оплатить услуги»: мобильная связь, Интернет, городской телефон, междугородняя связь, коммунальные платежи, красота и здоровье, транспортные карты, коммерческое ТВ, системы безопасности, купоны и скидки.