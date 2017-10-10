МКБ вводит новые категории для начисления и возмещения баллов в «МКБ Бонус»



С октября 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК устанавливает новые категории для повышенного начисления баллов и операций для возмещения программы «МКБ Бонус»!



Напомним, что по условиям бонусной программы, каждый держатель карты Банка, подключивший годовой Пакет услуг, может возместить свои ежедневные расходы, получив cash back до 10% за оплату товаров и услуг!



1. Категории начисления баллов:

• За все покупки – 0,5%



Повышенное начисление баллов за покупки:



• АЗС – 2%

• Аптеки – 3%

• Операции через интернет-банк МКБ Онлайн / мобильное приложение МКБ Мобайл – 10%*



2. За счет полученных баллов можно возместить расходы в следующих сферах:



• Такси

• Кафе, рестораны

• Зоомагазины

• Парфюмерия и косметика



*за операции совершенные в разделе «Оплатить услуги»: мобильная связь, Интернет, городской телефон, междугородняя связь, коммунальные платежи, красота и здоровье, транспортные карты, коммерческое ТВ, системы безопасности, купоны и скидки.

