Акция «Кредит доверия» — 14% годовых на кредит наличными для надежных клиентов



В МОСКОВСКОМ КРЕДИТНОМ БАНКЕ стартовала акция «Кредит доверия» — клиенты с положительной кредитной историей могут получить кредит наличными по привлекательной ставке — 14% годовых!



Воспользоваться специальным предложением могут заемщики, полностью погасившие ранее полученный кредит на сумму от 100 000 руб. в любом банке и не допустившие за все время кредитования просроченной задолженности. Акция действует до 31 декабря 2017 года.



«Мы ценим положительный опыт клиентов в кредитовании и понимаем, что ежемесячные платежи должны быть комфортными, поэтому предлагаем льготные условия кредитования по акции «Кредит доверия». Теперь клиенты банка смогут воспользоваться доступным кредитом с меньшей переплатой», — прокомментировал заместитель председателя правления МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА Алексей Косяков.



В рамках предложения можно получить кредит наличными от 100 тыс. до 750 тыс. рублей по ставке 15%, при сумме кредита от 750 тыс. до 2 млн рублей по ставке 14% годовых. Срок кредитования от 6 месяцев до 15 лет.



Оформить кредит можно за один визит в офис, предъявив только паспорт и заполнив анкету. Подать заявку можно на mkb.ru, в Интернет-банке МКБ Онлайн или в любом отделении банка.



Срок рассмотрения заявки — от 1 часа. Положительное решение о выдаче кредита действует 1 месяц. Вносить ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут через любой из 6 000 платежных терминалов банка в Москве и Московской области.

