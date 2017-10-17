Cash back до 20% за покупки по карте МИР МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА



С октября 2017 года клиенты банка — держатели карт МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА платежной системы МИР* — могут получить cash back до 20%, совершая покупки в магазинах, расплачиваясь картой в ресторанах, отелях и на заправочных станциях.



Для получения cash back достаточно пройти регистрацию на privetmir.ru: выбрать в разделе меню пункт «Регистрация», ввести запрашиваемые данные и привязать свою карту МИР к созданному аккаунту.



В программе лояльности участвуют крупнейшие сетевые торговые предприятия российских и мировых брендов.



Лучшие предложения этого месяца:



• 20% от заказа игрушек в Интернет-магазине IQ TOY

• 15% от счета в Макдональдс

• 10% от покупок в магазине продуктов «Алые паруса»



Ознакомиться с полным списком компаний-участников и подробными условиями акции можно на privetmir.ru.



*На текущий момент карту МИР МКБ могут оформить клиенты банка для зачисления бюджетных выплат (заработная плата, пенсионные и иные выплаты).

