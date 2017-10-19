9 ноября в широкий прокат выходит фильм — Убийство в «Восточном экспрессе», по одноименному роману Агаты Кристи. Актеры, спецэффекты, декорации — новые, сюжет по-прежнему захватывающий.
У нас специально к премьере фильма — акция для пользователей терминалов МКБ. Главный приз — поездка на двоих в Стамбул в отель Pera Palace — в номер, где Агата Кристи написала «Убийство в Восточном Экспрессе»!
#рилток: до 31 октября совершай как можно больше платежей в терминалах МКБ на сумму от 100 руб. и регистрируй промокод после каждого платежа прямо на устройстве. Победит тот пользователь, который совершит платежей суммарно на наибольшую сумму, а в качестве поощрительных призов — 200 пригласительных на закрытый предпоказ фильма!
Подробные условия акции на всех терминалах МКБ: https://mkb.ru/about/address/branch